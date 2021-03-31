За сутки в Эстонии выявлено 1009 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 681 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 537 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 91, в Тартумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 35, в Рапламаа — 26 и в Вильяндимаа — 18 новых положительных тестов. В Ярвамаа, Ляэнемаа и Пярнумаа прибавилось по 13, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по 11, в Вырумаа — пять, в Пылвамаа и Валгамаа — по четыре, на Хийумаа — два новых случая заражения. У 40 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1286,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,3%.

По состоянию на утро 31 марта в больницах находится 699 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 72 пациента, из которых на управляемом дыхании 48 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 66. Домой выписали 44 человека, 20 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло шесть зараженных коронавирусом — 76-летняя женщина, 81-летняя женщина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летний мужчина и 96-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 902 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 530 историй болезни COVID-19 с 5 325 пациентами.

По состоянию на 31 марта выздоровело 81 859 человека. Из них история болезни 57 343 человек (70,1%) завершена, у 24 516 человек (29,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 143 954 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 106 424 (9,3% от общего количества тестов).