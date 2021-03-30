Соцдемы поддержат дополнительный госбюджет при включении в него оплаты больничного с первого дня

”Мы озвучили Кае Каллас нашу позицию — социал-демократы проголосуют за дополнительный госбюджет на 2021 год, если в него включат оплату больничного с первого дня как для заразившихся коронавирусом, так и для близкоконтактных. Мы представили к проекту госбюджета поправку об оплате больничного. Ее реализация обойдется до конца года ориентировочно в 8,5 млн евро. Это не большая сумма, если учесть, что речь идет об одном из самых эффективных шагов по преодолению вируса”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

На встрече также обсуждались вакцинация населения и связанные с этим проблемы. Соцдемы поинтересовались у премьер-министра, что государство намерено предпринять в связи с возникшей возрастной и региональной несправедливостью при вакцинации. ”Нас очень беспокоит, что вакцинация охватывает лишь небольшую часть пожилых, и особенно людей в возрасте 80 лет и старше. Уровень вакцинации в этой возрастной группе недопустимо низкий, но именно среди людей этого возраста резко возрастает риск тяжело заболеть и умереть. Мы ждем, что правительство уделит внимание этой проблеме”, — отметил Саар.

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