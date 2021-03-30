Нарвские консерваторы против пропаганды ЛГБТ: вы можете открывать свои заведения и ходить туда, но не нужно об этом ”кричать” на каждом шагу

В октябре прошлого года занимавший тогда пост главы МВД Эстонии Март Хельме в интервью DW посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо".

"Нарвитяне — сами по себе такие же консерваторы, как и партия EKRE. Нельзя утверждать, что эти высказывания нравятся всем нарвитянам, но в них есть смысл", — говорит Дмитрий Гусев.

Однопартиец Дмитриева Александр Андреев добавляет, что они выступают против пропаганды ЛГБТ.

"Мы против пропаганды. Мы против того, чтобы пропаганда попадала в нормальную семью. Мы не готовы, чтобы чужие люди рассказывали детям в садике про нетрадиционные отношения. Родители сами могут про это рассказать, когда ребенок вырастет. Нам не нужны парады в стиле — ”Эстония — свободная страна от ЛГБТ”. Да, вы можете открывать свои заведения и ходить туда, но не нужно об этом ”кричать” на каждом шагу", — делится своей позицией Андреев.

Гусев уверен, что в Европе пропаганда гомосексуализма начинается с ранних лет, с детского сада и с дошкольных учреждений. "Я считаю, что ребенок должен до 18 лет формироваться как личность. В 18 лет пусть он делает свой выбор. До этого его надо воспитывать в духе натуральной природы. А природа распорядилась так, что ребенок не может появиться от однополых родителей, — рассказывает Дмириев. — Это должны быть два разнополых родителя. Вот когда ребенка выпускают в жизнь, то он уже сам должен определить для себя дальнейший вектор развития в плане сексуального воспитания. Ребенок как губка, он впитывает все, что в него вкладывается. Если в него вкладывается гомосексуализм с малых лет, нетрудно догадаться что будет, когда он вырастет. Если ему дать нормальное воспитание, без уклона на какие-то гомосексуальные вещи, то став взрослым человеком, он сам для себя должен решить и понять в какую сторону он двигается".

"Но, опять же, мы взрослые люди, при встрече с человеком не спрашиваем с кем он спит. Это личные вопросы, не нужно нас в них посвящать и не нужно нам навязывать лишнюю информацию", — добавляет Андреев.