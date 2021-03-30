В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Аркадий Попов

В Таллинне будет организовано несколько онлайн-площадок, и на одной из них текст зачитает ”Человек года 2020” доктор Аркадий Попов.

По словам мэра Таллинна, организаторы ”Тотального диктанта” традиционно постарались сделать все, чтобы личности ”диктаторов” были интересны участникам мероприятия: ”В наши планы, как и в жизнь каждого таллиннца, тоже вмешался коронавирус — в этом году акция будет проходить только в режиме онлайн и только с местными диктующими. Рад, что именно доктор Аркадий Попов согласился зачитать текст на одной из главных таллиннских площадок. Роль Попова в борьбе с эпидемией трудно переоценить, и сейчас он снова на первой линии — среди людей, которые понимают значимость чувства единения и ценят важность родного языка”, — сказал Кылварт.

По мнению доктора Аркадия Попова, для общества очень важна возможность хоть ненадолго заняться чем-то другим помимо борьбы с коронавирусом. ”Жизнь должна продолжаться, несмотря на пандемию! Когда человек знает, что его ждет такое мероприятие, он, возможно, начнет к нему даже как-то готовиться. И это тоже может принести успокоение, помочь отвлечься от проблем”, — считает доктор Попов.

”В школьные годы мне нравились русский язык и литература, у меня по ним были четверки-пятерки. Сейчас мне по роду деятельности мало приходится писать по-русски, и полученные в школе навыки, к сожалению, немного утрачиваются”, — рассказал Попов.

Аркадий Попов признался, что пока не знаком с творчеством Дмитрия Глуховского — автора текста ”Тотального диктанта”. ”Для меня будет большая честь познакомиться с его творчеством и, конечно, большая ответственность — прочитать текст так, чтобы всем все было понятно и ясно”, — отметил Попов.