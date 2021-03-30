В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Аркадий Попов
В Таллинне будет организовано несколько онлайн-площадок, и на одной из них текст зачитает ”Человек года 2020” доктор Аркадий Попов.
По словам мэра Таллинна, организаторы ”Тотального диктанта” традиционно постарались сделать все, чтобы личности ”диктаторов” были интересны участникам мероприятия: ”В наши планы, как и в жизнь каждого таллиннца, тоже вмешался коронавирус — в этом году акция будет проходить только в режиме онлайн и только с местными диктующими. Рад, что именно доктор Аркадий Попов согласился зачитать текст на одной из главных таллиннских площадок. Роль Попова в борьбе с эпидемией трудно переоценить, и сейчас он снова на первой линии — среди людей, которые понимают значимость чувства единения и ценят важность родного языка”, — сказал Кылварт.
По мнению доктора Аркадия Попова, для общества очень важна возможность хоть ненадолго заняться чем-то другим помимо борьбы с коронавирусом. ”Жизнь должна продолжаться, несмотря на пандемию! Когда человек знает, что его ждет такое мероприятие, он, возможно, начнет к нему даже как-то готовиться. И это тоже может принести успокоение, помочь отвлечься от проблем”, — считает доктор Попов.
”В школьные годы мне нравились русский язык и литература, у меня по ним были четверки-пятерки. Сейчас мне по роду деятельности мало приходится писать по-русски, и полученные в школе навыки, к сожалению, немного утрачиваются”, — рассказал Попов.
Аркадий Попов признался, что пока не знаком с творчеством Дмитрия Глуховского — автора текста ”Тотального диктанта”. ”Для меня будет большая честь познакомиться с его творчеством и, конечно, большая ответственность — прочитать текст так, чтобы всем все было понятно и ясно”, — отметил Попов.
Последнее подготовительное занятие ”Русский по субботам”, основанное также на тексте Глуховского, 3 апреля проведет филолог Таллиннского университета Наталья Чуйкина. Для участия в подготовительном онлайн-занятии регистрации не требуется. Присоединиться к уроку можно будет в эту субботу, в 11:00, как на портале Stolitsa.ee, так и на страничке мероприятия ”Тотальный диктант в Таллинне” (@totaldict.tallinn) в социальной сети ”Фейсбук”.
Регистрация на ”Тотальный диктант” будет открыта в среду, 31 марта, на портале totaldict.ru/tallinn.
Для многих жителей столицы ”Тотальный диктант”, который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России.
”Тотальный диктант” — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран. Авторами диктанта в разное время были Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.