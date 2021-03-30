Разбившая кучу машин на парковке женщина была настолько пьяна, что пришлось завести уголовное дело

После всего этого женщину доставили в вытрезвитель, а в воскресенье задержали как подозреваемую в преступлении на срок до 48 часов. Уровень алкоголя в крови у нее был настолько высокий, что для выяснений деталей произошедшего было инициировано уголовное производство.

Как сообщает полиция, у 45-летней женщины отсутствуют действующие наказания, но она и раньше попадала в поле зрения полиции в связи со злоупотреблением алкоголя.

На сегодняшний день женщину вышла на свободу. Прокуратура объяснила Delfi, что так как женщина не была ранее наказана в уголовном порядке, то отсутствовали основания держать ее под стражей.

Полиция подчеркнула, что наряду с наказанием за совершенное преступление и возмещением материального ущерба владельцам пострадавших автомобилей, необходимо найти и решение проблемы с употреблением алкоголя.