30.03.2021, 11:10
Рут Калда: вакцины дают защиту от коронавируса минимум на год(2)
Foto: Helin Loik-Tomson
В начале вакцинационной кампании в Эстонии в декабре прошлого года можно было уверенно говорить, что вакцины обеспечивают защиту от коронавирусной инфекции в течение полугода, однако полученные к настоящему моменту данные свидетельствуют, что защита продлится как минимум год, сообщила ERR профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, которая руководит мониторинговыми исследованиями распространения коронавируса.
"Сегодня мы уже можем сказать, что защита длится примерно год, потому что с момента клинических исследований вакцин прошел год", — сказала Калда.
"Есть надежда, что действие защиты будет еще дольше", — добавила она.
По ее оценке, в Эстонии вполне реально вакцинировать к осени необходимую долю общего населения, если в мае завершится иммунизация групп риска. Однако это будет зависеть в том числе от темпов поставок вакцин.
По словам Калда, постепенное открытие школ в текущем учебном году будет зависеть от уровня распространения коронавируса, но возобновление контактного обучения в школах в нормальном режиме с осени прямо зависит от темпов вакцинации.