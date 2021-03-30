Рут Калда: вакцины дают защиту от коронавируса минимум на год

"Сегодня мы уже можем сказать, что защита длится примерно год, потому что с момента клинических исследований вакцин прошел год", — сказала Калда.

"Есть надежда, что действие защиты будет еще дольше", — добавила она.

По ее оценке, в Эстонии вполне реально вакцинировать к осени необходимую долю общего населения, если в мае завершится иммунизация групп риска. Однако это будет зависеть в том числе от темпов поставок вакцин.

По словам Калда, постепенное открытие школ в текущем учебном году будет зависеть от уровня распространения коронавируса, но возобновление контактного обучения в школах в нормальном режиме с осени прямо зависит от темпов вакцинации.