Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1202 случая заражения коронавирусом, умерли 17 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 714 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 536 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 142, в Тартумаа — 56, в Ляэне-Вирумаа — 51, в Вильяндимаа — 34, в Пярнумаа — 29, на Сааремаа — 28 и в Рапламаа — 24 новых положительных теста. В Вырумаа прибавилось 19, в Ляэнемаа — 17, в Йыгевамаа — 16, в Ярвамаа — 11, на Хийумаа — восемь, в Валгамаа — семь и в Пылвамаа — шесть новых случаев заражения. У 40 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1344,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,4%.

За сутки в больницах открыли 104 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 709 пациентов.

За сутки умерло 17 зараженных коронавирусом. 17 — это печальный рекорд. Ранее дважды за сутки умирало по 15 зараженных. Всего в Эстонии умерло 896 зараженных коронавирусом.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 196 317 человек, две дозы получили 61 206 человек.

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