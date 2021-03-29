В Тапа состоялась ротация боевой группы союзников

В ходе ротации к боевой группе союзниов присоединилос подразделение 12-го кирасирского полка – около 300 военнослужащих и 12 танков Leclerc. Помимо них службу в Эстонии продолжит обновленный состав британского контингента, располагающий двумя танками Challenger.

Решение о размещении боевых групп союзников в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в связи с изменившейся обстановкой вокруг безопасности приняли на саммите НАТО в Варшаве в июне 2016 года. Насчитывающий ныне почти тысячу человек контингент развернули в Тапа в 2017 году. В его состав попеременно входят подразделения Франции, Дании и Великобритании. Последняя осуществляет командование боевой группой в Эстонии.