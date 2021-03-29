КОРОНАВОПРОСЫ | Какую вакцину можно хранить в холодильнике и безопасно ли сейчас на детских площадках?

Можно ли до сих пор вместо маски использовать платок или шарф?

Да. В Эстонии обязательно носить маску или прикрывать нос и рот в общественных местах.

Безопасно ли сейчас играть на детских площадках? В прошлом году они были закрыты.

Важно не забывать о правиле 2+2 и соблюдать дистанцию с другими людьми на детских площадках. Если это невозможно, то лучше выбрать другие места для прогулок или игр. Коронавирус распространяется от человека к человеку, поэтому любые массовые собрания сейчас опасны и их лучше избегать.

Как вакцину перевозят в Нарву? У нее ведь специальные требования по температуре.

Вакцину Moderna можно перевозить при -20 градусах, Pfizer требует -70 градусов, AstraZeneca можно хранить в обычном холодильнике.

Pfizer в Эстонию доставляют в специальных коробках с сухим льдом, благодаря этому вакцину можно перевозить в течение 10 дней. Для более длительных транспортировок необходимо добавлять сухого льда.

На центральном складе Департамента здоровья есть необходимые условия для содержания вакцины — есть помещения, где можно сохранять температуру от -90 до +8 градусов. При этом, даже самую требовательную вакцину от ковида можно хранить до пяти дней в обычных условиях (от +2 до +8 градусов).

Я переболел коронавирусом недавно. Зачем мне носить маску?

После вакцинации и болезни нужно продолжать носить маску. Хоть вакцина и эффективна к симптоматичным формам болезни, нет достаточно исследований, которые доказывают уровень защиты от бессимптомных форм.

По нынешней информации, иммунитет переболевших сохраняется в течение 6 месяцев. Так как информации о передачи вируса от переболевших мало, важно соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции для защиты тех, у кого нет иммунитета к COVID-19.

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