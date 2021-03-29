Кризису вопреки: 73% работодателей планируют в этом году нанять новых работников

Из недавнего опроса работодателей выяснилось, что, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке труда, вызванную кризисом в области здравоохранения, преобладающая часть опрошенных организаций (73 %) собирается в этом году нанять дополнительную рабочую силу. При этом более трети (34 %) работодателей планируют создать новые рабочие места — это самый высокий показатель с весны 2020 года, когда начался кризис в области здравоохранения.

В то же время более половины участвовавших в исследовании работодателей (56 %) отметили, что на рынке труда Эстонии нет достаточной рабочей силы, необходимой для их организации. Однако кризис в области здравоохранения все же заметно уменьшил нехватку рабочей силы: например, зимой 2019 года дефицит рабочей силы ощущали 78 % работодателей. Более того, если в 2019 году 17 % работодателей считали, что на рынке труда достаточно работников, то в марте 2021 года такого мнения придерживались уже 27 % участвовавших в исследовании работодателей.

”По-прежнему труднее всего найти специалистов и квалифицированных рабочих высшего и среднего уровня, — поделился мнением работодателей менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Однако сейчас на рынке труда легче найти неквалифицированных рабочих, работников в сфере продаж и обслуживания, а также офисных работников, что явно отражает, кто на рынке труда Эстонии больше всего подвергся влиянию кризиса в области здравоохранения”.

Хенри Аувяэрт добавил, что кризис в области здравоохранения изменил и методики найма персонала — почти треть участвовавших в исследовании работодателей отметили, что в 2020 году при приеме на работу участилось использование видеоинтервью. ”Работодатели и сейчас добавляют в предложения о работе информацию о виртуальном найме (в т. ч. проведение собеседований), чтобы побудить предложить свою кандидатуру и тех людей, которые не хотят покидать дом ради собеседования”.