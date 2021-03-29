За сутки в Эстонии выявлено 584 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек(75)
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 367 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 262 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 44, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Тартумаа — 31, в Ляэнемаа — 15, в Ярвамаа, Пярнумаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по 14 новых положительных тестов. В Валгамаа прибавилось восемь, в Йыгевамаа — семь, в Пылвамаа — шесть, на Сааремаа — четыре, в Вырумаа — два и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1364,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,4%.
По состоянию на утро 29 марта в больницах находится 725 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 71 пациент, из которых на управляемом дыхании 51 человек.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 74. Домой выписали 26 человек, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
За сутки умерло 11 зараженных коронавирусом — 89-летняя женщина, 86-летний мужчина, 81-летняя женщина, 78-летняя женщина, 75-летний мужчина, 74-летний мужчина, 71-летняя женщина, 70-летний мужчина, 68-летняя женщина, 61-летний мужчина и 60-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 879 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 5 365 историй болезни COVID-19 с 5 162 пациентами.
По состоянию на 29 марта выздоровело 77 867 человек. Из них история болезни 54 374 человек (69,8%) завершена, у 23 493 человек (30,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 132 206 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 104 214 (9,2% от общего количества тестов).
В Эстонии вакцинированы против COVID-19 194 358 человек, две дозы получил 60 861 человек.
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