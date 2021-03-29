Пенсионер взял кредит в 2000 евро, заплатил 4000 и остался должен еще 2200. Как такое возможно?(42)
Сергей говорит, что в 2017 году они с женой решили купить свое жилье. Все время жили на съемных квартирах, а тут подвернулось хорошее предложение, и можно было купить свою. Но не хватало на первый взнос.
”Я заполнил ходатайство через интернет, — говорит мужчина. — И мне дали кредит в 1250 евро. Потом снова понадобились деньги, и я взял еще 950 евро”.
С тех пор, утверждает Сергей, он исправно платил, и только в 2017–2018 гг. выплатил фирме, где брал, почти 4000 евро. Его пенсия составляет 600 евро плюс у него есть подработка на 200 евро в месяц. По кредиту он платил по 160 евро в месяц, и ждет не дождется, когда уже закроет этот кредит.
”Но когда стали выяснять, когда же закончится этот кредитный договор, нам сказали, что нужно заплатить еще примерно столько же, — разводит руками пенсионер. — Никаких договоров о том, что я взял кредит, у меня нет. Попросили фирму прислать — они выслали какой-то один договор, а где второй?”
Он также утверждает, что фирма, где он брал кредит, никаких выписок с его счета, чтобы убедиться в его платежеспособности, не просила. ”Не звонили, — мотает головой пенсионер, — и не писали. Просто заполнил ходатайство через интернет — и сразу же дали”.
”Мы все соблюдаем”
Возникает резонный вопрос: а как же принцип ответственного кредитования? Ведь кредитное учреждение должно убедиться в платежеспособности клиента.
Представитель более известной на рынке кредитов под брендом Credit24 фирмы IPF Digital Анника Парм заверяет: они как предприятие очень ценят ответственное кредитование.
”Мы основательно оцениваем платежеспособность клиентов, — говорит Парм в ответ на вопрос, просили ли они у Сергея выписку со счета. — Опираемся на предоставленные ими в ходатайстве данные, предыдущее платежное поведение человека, при согласии клиента делаем запросы в базы данных касательно его доходов и кредитной истории, и при необходимости — изучаем данные выписки со счета. Также каждый человек перед взятием обязательств должен и сам основательно взвесить, действительно ли ему это необходимо?”
Например, ходатайство Сергея об увеличении кредитного лимита, сообщают в фирме, было удовлетворено именно исходя из данных с его выписки со счета.
На вопрос, сколько же на самом деле должен мужчина, Анника Парм говорит: ”У нас нет права сообщать третьим лицам информацию о долговых обязательствах. Но клиент может сам посмотреть остаток по своему кредиту в разделе самообслуживания на нашем сайте. Или узнать его, позвонив на нашу инфолинию по телефону 614 3400. Остаток обязательств Сергея мы сообщали ему 8.02.21 в ходе разговора”.
И именно после этого разговора, как выясняется, жена Сергея Ольга и написала письмо в редакцию с просьбой разобраться: почему с пенсионера вытягивают последние деньги, а кредит все не уменьшается.
Однако Анника Парм заверяет: суммы задолженности, которые называет Сергей, не соответствуют действительности.
”На самом деле после первого договора был заключен еще один, где клиент увеличил свой кредитный лимит, — говорит она. — И сумма основного долга тоже выросла. Именно на нее следует обращать внимание, чтобы рассчитывать, сколько подлежит возврату”.
Парм поясняет: у клиента заключен договор о кредитном счете, что означает, что человек может использовать персонально для него установленный кредитный лимит. Сумма рассчитывается в каждом случае индивидуально, исходя из доходов человека и уже имеющихся обязательств.
”Необязательно использовать все свободные деньги сразу, — добавляет Парм. — Можно брать столько, сколько на данный момент нужно. Также при необходимости можно увеличить свой кредитный лимит, если все требования выполнены и у клиента нет задолженности”.
Она подчеркивает: каждый раз, когда клиент берет с кредитного счета деньги, за это нужно заплатить. Плата рассчитывается по аннуитетному графику, который основывается на длительности конкретного кредита и его персональных условий.
”То есть клиент может, по договоренности с кредитором, оговорить период, когда он выплатит кредит, — поясняет Парм. — Чем дольше период выплаты, тем меньше сумма платежа в месяц, но в то же время следует учитывать, что проценты насчитываются тоже за более длительный период. В данном случае клиент выбрал минимальный платеж в месяц и максимальный период возврата. И так как сумма минимального платежа на самом деле зависит от реально использованных денег, то сумму платежа пересчитывают каждый раз, когда клиент снимает со счета деньги. Клиент неоднократно увеличивал свой кредитный лимит, что означает, что несколько раз сумма его основного долга увеличивалась. И, как следствие, увеличивались и проценты”.
Она добавляет: ”Мы всегда в общении со своими клиентами подчеркивали, что при возникновении у них каких-то проблем они должны сразу же связаться с нами. В этом случае мы тоже общались с клиентом и разъясняли ему, как начисляются проценты по кредитному счету”.
Что же сейчас делать Сергею? Парм заверяет: они готовы к предложениям и всегда не против поговорить с клиентом, например, о кредитном отпуске.
”Для этого нужно нам сообщить о возможных задолженностях, — подчеркивает она, — чтобы мы смогли предложить клиенту подходящий ему персональный выход”.
Cтавки высоки, но законны
Юрист Šerle Õigusteenused Михаил Шерле, ознакомившись с договором Сергея, говорит: ”Согласно представленному документу, клиент может взять 3000 евро со счета под 56,5% годовых. Если он снимет сразу 3000 евро, а потом в течение 12 месяцев их вернет, то должен будет заплатить 3785 евро. Если же не вернет или вернет не полностью, то проценты продолжат начисляться, и в итоге сумма вырастет. Если он не будет платить, то все это окажется у судебного исполнителя, где к процентам и основной сумме долга добавятся еще и расходы на взыскание”.
На вопрос, не являются ли условия этого договора грабительскими, юрист отмечает, что для быстрого кредита без обеспечения это еще вполне приемлемо.
”Бегло проанализировав договор и инфолист к нему, могу отметить, что кредит, конечно, невыгодный, но формально соответствует требованиям закона, — подчеркивает Михаил Шерле. — Ставка достаточно высокая, но и кредит — без обеспечения и без проверки. Давать такие кредиты рискованно, когда не знаешь, какой у клиента доход и сможет ли он отдать. Отсюда и повышенная ставка”.
Комментируя фразу Сергея, что он платил и платил, уже 4000 заплатил, а долг не уменьшается, юрист отмечает: ”Возможно, клиент срок выплаты растянул. Возможно, где-то пропустил платеж, и начали капать пени, которые потом гасились, но не полностью. И тут самое логичное — позвонить фирме и попросить расчет, за что конкретно и почему они хотят именно такую сумму”.