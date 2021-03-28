28.03.2021, 18:15
ВИДЕО | Из-за теплой погоды полиция столкнулась с тревожным трендом на дорогах(2)
Foto: Madis Veltman
"Зима, наконец, закончилась, и в последние дни мы столкнулись с тревожным трендом: нами было зарегистрировано большое количество водителей, превышающих скорость. К сожалению, теплая погода способствует рискованному поведению некоторых водителей", — пишет Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook.
"Напоминаем, что у ограничения скорости есть причина. Законы физики действуют независимо от сезона и марки автомобиля. Показанное на видео превышение скорости практически в два раза никак не способствует безопасности на дорогах и легко может привести к трагедии.
Так как с наступлением весны на дорогах стало больше машин, то и риски, сопряженные с движением, возросли. Поэтому в предстоящее время мы будем пристально следить за ситуацией на дорогах. Просим вас быть при движении максимально внимательными и обязательно сообщать о подозрительных водителях по номеру 112".