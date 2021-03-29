29.03.2021, 18:37
Пропавшую 43-летнюю женщину нашли в лесу мертвой
Foto: Anni Õnneleid
Вчера полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшей в Валга 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика.
Сегодня вечером полиция сообщила, что в результате поисков тело пропавшей Эсты обнаружили в лесу на окраине Валга.
Точная причина смерти выяснится в ходе экспертизы, но по имеющейся информации оснований подозревать преступление или несчастный случай нет.
Близкие в последний раз общались с женщиной в пятницу, 25 марта. После этого с Эстой не могли связаться. При проверке местожительства женщины установили, что она, уходя из дома, оставила дома телефон и автомобиль.
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