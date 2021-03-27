Полиция установила личности подростков, избивших в Нымме 13-летнюю девочку

Констебль района Нымме-Хааберсти Департамента полиции и погранохраны Энели Эстааль отметила, что личности первых трех мальчиков удалось узнать благодаря подсказкам жителей района.

”Мальчиков доставили домой, с их родителями связались и родители назначили им домашний арест”, — пояснила Эстааль. ”На следующей неделе их также позовут в полицейское отделение для беседы".

На данный момент стали известны имена еще трех мальчиков, принимавших участие в нападении. Все шестеро — несовершеннолетние. На эту компанию поступили дополнительные жалобы, теперь подростками будет заниматься молодежная полиция. Вместе с родителями они попытаются найти эффективный способ повлиять на поведение подростков. Помощь в этом намерено оказать и местное самоуправление.

”Чрезвычайно важно, чтобы родители интересовались, куда идет их ребенок, с кем он проводит время и чем занимается”, — подчеркнула констебль района Нымме-Хааберсти Департамента полиции и погранохраны Энели Эстааль. ”Других людей нужно уважать, а любые формы насилия и оскорбления недопустимы”.

Полиция благодарит всех, кто предоставил необходимую информацию и помог в установлении личностей мальчиков.

В четверг, 25 марта, в Нымме компания из шести мальчиков напала на 13-летнюю девочку.

"Они повалили мою дочку на землю и били ее ногами и палкой. Невероятно, как прохожие не пришли на помощь и не разняли драку", — написала мама девочки.