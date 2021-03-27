Начинаются строительные работы по возведению нового корпуса Городского театра в Таллинне

К сроку подачи заявок на тендер по строительству Городского театра было подано четыре предложения, лучшее сделало Ehitus5ECO (стоимость 17 937 700 евро без НСО). На реализацию проекта развития Городского театра запланировано 28,4 млн евро, а строительные работы по возведению нового театрального комплекса должны завершиться в марте 2023 года.

Цель проекта развития Городского театра — построить новые театральные залы и обновить имеющиеся. В комплексе, расположенном на улицах Лай, Айда и Лаборатоориуми, будут построены с учетом всех требований охраны памятников старины два новых здания, новый облик появится и у уже имеющихся строений — таким образом, чтобы два внутренних дворика сформировали единый комплекс. Со строительством в Старом городе исторического IX квартала у Городского театра и летней сцены появится 620 мест для публики. Городской театр получит совершенно новую площадку black box, вместимостью 130 мест, у ”Адской сцены” появится дополнительно еще 190 мест, таким образом, зал будет вмещать 350 человек. У летней сцены будет около трехсот дополнительных мест.

”Сегодня мы стали свидетелями исторического момента — во время, когда из-за эпидемии коронавируса в месяц театра закрыты все театры, и мы символически закрыли одну дверь в Старом городе для того, чтобы спустя два года открыть другую — положив тем самым начало новой главе в истории Таллиннского городского театра, — сказала Эха Вырк. — Остается только пожелать, чтобы открытие нового театрального комплекса состоялось в полном зале, с участием труппы и зрителей”.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, речь идет о долгожданной стройке века как для Таллинна, так и всей Эстонии.

Акт приемки-передачи здания театра подписали во дворе Городского театра вице-мэр Эха Вырк и член правления Ehitus5ECO OÜ Марго Падар, после чего главный постановщик Городского театра Элмо Нюганен символически передал застройщику ключ от главного входа в театр . Передача строящегося здания, которое станет стройкой века, состоялось на свежем воздухе и с соблюдением действующих ограничений — до десяти участников церемонии.

По словам главного постановщика Городского театра Элмо Нюганена, в ходе работ по развитию у театра появится три новых сценических площадки, которых не было ранее и которые дадут новые возможности.

”Например, большой зал на 350 мест, оборудованный современнейшей техникой, делает особенно уникальным обстоятельство, что подобного нет больше нигде, — отметил Нюганен. — Речь идет не о театре итальянского типа, таком, как, например Драматический театр или театр ”Эстония”, в которых есть портал, авансцена, публика сидит в партере и на балконах, а на сцену отгораживает занавес. От театра итальянского типа в этом зале только колосники, то есть место, где поднимаются декорации или драпировки, но публика этого не видит. Также у нее есть свойства black box. Но особенным этот зал делает также и то, что он очень глубокий. Если обычно 2/3 пространства отведено публике и 1/3 –сцене, то в данном случае использование пространства происходит наоборот. Когда смотришь на сцену, создается эффект большой и глубокой сцены, а если смотреть со сцены в зал, то кажется, что речь идет о камерном зале — публика очень близко. Все это позволяет сделать театр намного разнообразнее, чем раньше”.

По словам Марго Падара, члена правления Ehitus5ECO, в случае этого проекта речь идет о большой ответственности и вызове.

”Для строителя самым большим вызовом является многоликость здания и работа в стесненных условиях Старого города, что исключает использование на разных этапах работы обычной тяжелой техники, — пояснил Падар. — Также, с точки зрения строительства, самым сложным является объединение старых и новых построек. Речь идет не о строительстве лишь здания, а о стройке целого квартала, где нет типичных решений. Архитектурные решения и конструкции каждого здания индивидуальны и нуждаются в особых строительных технологиях. К работам приступим постепенно и осторожно, сохраняя и оберегая это историческое наследие среди стен Старого города”.

В 2018 году на участие в архитектурном конкурсе по реконструкции Городского театра было представлено 13 заявок. Выиграл эскиз под названием ”Павильон”, авторами которого стали Маарья Каск, Ральф Лыоке, Мяртен Петерсон и Мартин МакЛин (архитектурное бюро Salto AB OÜ).

Проект предусматривает восстановление имеющихся исторических зданий в максимально возможном объеме, что в дальнейшем позволит их увидеть большому количеству людей. Решение учитывает характерный облик всего городского квартала, сохраняя при этом четкое отличие между старой и новой частями.

Поскольку история квартала уходит в 14 век, а имеющаяся сеть улочек в окрестностях IX квартала была сформирована к 16 веку, проектируемые на улице Айда новые здания будут соответствовать исторической застройке. Новая ”Адская сцена” будет придерживаться уникальной структуры здания. Главные входы в новые залы будут расположены на углу улиц Лай и Айда, чтобы гости театра имели возможность пройти по историческим постройкам.

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