Аркадий Попов об уменьшении числа пациентов с коронавирусом: пока это нельзя назвать тенденцией

Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов отметил, что, хотя уменьшение числа нуждающихся в лечении является хорошей новостью и дает надежду на будущее, не стоит раньше времени звонить в колокол и терять бдительность.

”Одна из основных причин может заключаться в том, что вчера была пятница, и поэтому многих людей выписали из больниц”, — сказал доктор Попов. ”Другой вариант — какие-то пациенты выздоравливают и их переводят из коронавирусного отделения. В-третьих, к сожалению, необходимо учитывать и тех людей, которые скончались от этой болезни”.

За последние сутки по всей Эстонии зарегистрировано 13 смертей от вируса COVID-19.

Отделение экстренной медицинской помощи по-прежнему перегружено

Аркадий Попов также не исключает, что на сокращение числа больных, нуждающихся в стационарном лечении, повлияли введенные правительством ограничения. Однако он подчеркивает, что в пятницу всегда выписывается больше пациентов, чем в другие дни.

”Самые точные данные мы увидим в понедельник утром", — сказал он.

По словам Попова, несмотря на то, что минувшие сутки прошли в Ляэне-Таллиннской центральной больнице спокойно, отделение неотложной медицинской помощи (ЭMO) по-прежнему перегружено.

”Перед ЭМО была длинная очередь карет скорой помощи", — сказал Попов. ”Эта проблема не устранена”.

За последние сутки в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу поступило 14 пациентов с коронавирусом, в Ида-Таллиннскую центральную больницу — 15, в Северо-Эстонскую региональную больницу — 16.

”По сравнению с прошлой неделей, число заболевших коронавирусом немного меньше”, — заявил Попов.