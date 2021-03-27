ФОТО | В Пыхья-Таллинн пьяный водитель за рулем Lexus совершил аварию и скрылся с места происшествия

Вчера вечером около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что 29-летний мужчина за рулем Lexus на улице Сыле врезался в припаркованную на стоянке машину Mini и покинул место происшествия.

Полиция задержала водителя Lexus на пересечении улиц Роо и Колде и доставила его в отделение полиции. Помимо водителя в машине находились еще три человека, одному из которых потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, у водителя Lexus были признаки алкогольного опьянения. ”Точные данные определит медицинская экспертиза”, — сказали в полиции. Один из прохожих, оказавшихся на месте происшествия, сказал Delfi, что водитель мог находиться под действием наркотиков.

Полиция обыскала автомобиль с собакой и обнаружила небольшое количество вещества, похожего на наркотики — что именно, выяснится в ходе дополнительной экспертизы.

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