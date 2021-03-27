В Эстонию приехали первые сезонные работники из-за рубежа

Несмотря на то, что эстонский сельскохозяйственный сектор может своими силами справиться с сезонными работами, дополнительная рабочая сила со специальными рабочими навыками уже прибывает из-за границы.

Правительство договорилось, что если возникнет необходимость в иностранных работниках из третьих стран, то искусственных барьеров, несмотря на пандемию, не будет, но, по словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, для этого должны быть обеспечены все требования безопасности здоровья.

Всего в этом году в страну смогут приехать от 1500 до 2000 сезонных работников.