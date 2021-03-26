Двух нетрезвых водителей наказали арестом и лишением прав

В одном случае 24 марта внимательный человек сообщил полиции, что в волости Тори своим странным стилем езды вызывает подозрение микроавтобус Ford. Полицейские остановили транспортное средство недалеко от Пярну и выяснили, что управлявший микроавтобусом 43-летний мужчина нетрезв, а у транспортного средства не пройден техосмотр. Находившийся за рулем мужчина в течение этого месяца задерживался за вождение в пьяном виде уже дважды и в отношении его ведутся делопроизводства.

„Так как водитель задерживался нетрезвым несколько раз подряд в течение недолгого времени, в ходе этого делопроизводства о проступке мы ходатайствовали о его аресте, чтобы он не смог снова есть за руль", — сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

В тот же день в волости Тори полицейские в ходе надзора за дорожным движением задержали автомобиль Volvo, которым управлял нетрезвый 57-летний мужчина. У автомобиля отсутствовала обязательная дорожная страховка. В январе прошлого года мужчина был наказан за нетрезвое вождение денежным штрафом, который до сих пор не был уплачен.

25 марта суд назначил в наказание 43-летнему мужчине 30 дней ареста, лишение прав на семь месяцев и конфисковал транспортное средство. 57-летнему мужчине суд вынес наказание сегодня — 10 дней ареста и лишение права на управление транспортным средством на четыре месяца. Решения суда еще не вступили в силу.

По словам Кютта, повторные нарушения указывают на то, что задержанные водители безответственны и опасны.

„Пьяное вождение нельзя оправдать ничем. Искренне надеюсь, что во время отбытия наказания они подумают над своим поведением. Полиция работает каждый день, чтобы убрать таких водителей с дороги до того, как они совершат ДТП с необратимыми последствиями", — сказал Кютт.

Кютт выражает благодарность человеку, который позвонил на 112 и сообщил о подозрительном водителе, и просит других участников дорожного движения в подобных ситуациях не сомневаться и ради общей безопасности сообщать на 112 об опасных водителях.

В Пярнумаа в этом году задержано 84 нетрезвых водителя и всего по Эстонии 977. По состоянию на сегодняшний день в 2021 году по вине нетрезвых водителей произошло 14 ДТП, в которых были пострадавшие. В ДТП по вине таких водителей в этом году погиб один человек и пострадало 18 человек.