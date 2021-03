”Позитивный эффект”: как пробка в Суэцком канале может помочь России

400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine перекрыл движение по Суэцкому каналу в обе стороны. Один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом следовал из Китая в порт Роттердама в Нидерландах. Как пояснили изданию в Evergreen Marine, причиной происшествия стала песчаная буря: сильный ветер развернул корабль, а капитан не смог справиться с управлением из-за плохой видимости и большой парусности грузовоза. Сообщалось также об отключении электричества на Ever Given.