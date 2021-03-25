SEB начнет прием заявлений об открытии пенсионного инвестиционного счета с 1 апреля

С помощью пенсионного инвестиционного счета клиенты смогут самостоятельно инвестировать свои деньги из пенсионной ступени и, при условии, что они продолжат вносить 2%-ные взносы во II ступень, государство будет добавлять к ним 4% за счет социального налога. Накопленные пенсионные активы можно будет перечислить на счет без подоходного налога и платы за услугу. Кроме того, данная система позволяет диверсифицировать пенсионные вложения, поскольку средства могут храниться как на пенсионном инвестиционном счете, так и в паях нескольких пенсионных фондов.

”Проведенные SEB опросы клиентов показали, что около трети сегодняшних вкладчиков пенсионных фондов хотят самостоятельно принимать инвестиционные решения в отношении своих пенсионных активов и, таким образом, брать на себя ответственность за обеспечение своего материального благосостояния после выхода на пенсию. Мы видим, что интерес жителей Эстонии к инвестиционной сфере растет, и новое решение в виде пенсионного инвестиционного счета является хорошей альтернативой, особенно для опытных или энергичных инвесторов, которые хотят более широко инвестировать свои пенсионные активы”, — говорит Айнар Леппянен, член правления SEB Pank.

По закону инвестиции можно будет делать с сентября

Хотя заявление на открытие пенсионного инвестиционного счета можно подать уже в апреле, по закону все поступления на пенсионный инвестиционный счет произойдут в сентябре 2021 года, после чего можно будет начать инвестировать пенсионные активы самостоятельно.

Посредством пенсионного инвестиционного счета SEB предлагает своим клиентам, ведущим пенсионное накопление, очень широкий спектр инвестиционных возможностей с конкурентоспособными платами и понятным ценообразованием. Кроме того, SEB предлагает возможность составить список ценных бумаг, который поможет вам отслеживать выбранные ценные бумаги.