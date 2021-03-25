Умер известный адвокат Ааду Луберг. Он защищал Тедера, Манга и убийцу Таранкова

Бывший префект полиции Таллинна Луберг был защитником во многих известных судебных делах.

Председатель адвокатуры Эстонии Яанус Техвер охарактеризовал Люберга, как очень профессионального и хорошего коллегу. Для Техвера смерть Люберга стала неожиданностью.

На суде над Сависааром Люберг защищал Хиллара Тедера, которого обвиняли в тайном финансировании Центристской партии и даче взятки за обмен земельными участками с городом, а также в даче взятки предприятию Пааво Петтая. Дело Тедера прекратили по принципу оппортунитета, он должен был заплатить государству 200 000 евро.

Люберг представлял интересы астролога Игоря Манга, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и с которого в итоге взыскали 96 евро.

Он также защищал Юрия Воробья, которого судили за убийство лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Воробья приговорили почти к 10 годам лишения свободы. Воробей полностью признал себя виновным. В своем последнем слове Воробей сказал, что сожалеет о преступлении. Согласно обвинению прокуратуры, Воробей в результате конфликта застрелил 63-летнего Таранкова 13 сентября 2016 года в селе Сауня.

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