25.03.2021, 15:05
ФОТО | В Ида-Таллиннской больнице вакцинировали министров(44)
Foto: RAIGO PAJULA, Ida-Tallinna Keskhaigla
Несколько министров сегодня в Ида-Таллиннской центральной больнице были вакцинированы против вируса COVID-19, преимущественно они получили вакцину AstraZeneca.
Среди прочих были вакцинированы министр здоровья и труда Танель Кийк, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр государственного управления Яак Ааб и министр внутренних дел Кристиан Яани.
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