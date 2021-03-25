ФОТО | В тяжелой аварии пострадали три человека. Одного из водителей пришлось вырезать из машины

По первоначальным данным, 33-летний мужчина потерял контроль над своим автомобилем и он столкнулся с двигавшимся навстречу фургоном.

Повреждения машин были настолько серьезными, что для того, чтобы достать водителя Škoda, понадобилась помощь спасателей. Используя гидравлические средства, мужчину вырезали из автомобиля. В автомобиле находился также пассажир, который сам выбрался из аварийной машины.

Всего в аварии пострадали три человека.

Есть подозрение, что спровоцировавший аварию 33-летний мужчина был пьян, но более точные результаты выяснятся после проведения экспертиз.