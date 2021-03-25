25.03.2021, 12:41
В Пярну пьяный мужчина напугал женщин пистолетом. Его задержали(1)
Foto: Eero Vabamägi
24 марта полиция получила сообщение об инциденте в Пярну на улице Рохелине.
28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал двум проходившим мимо него на улице женщинам похожим на оружие предметом.
Отреагировавшая на происшествие большими силами полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В ходе инцидента никто не пострадал, и полиция установила, что речь шла о стреляющем пластиковыми пулями пистолете.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.