25.03.2021, 10:50
ФОТО | В Валгамаа полыхала подсобная постройка. Владелец спасал свое имущество
Lõuna päästekeskus
Вчера в 10:30 сообщили, что в волости Валга в деревне Супа горит подсобная постройка, которая состоит из гаража, навеса и дровяного сарая.
По прибытии спасателей крыша гаража провалилась и большая часть строения была в огне. Владелец смог вытащить из постройки трактор-газонокосилку, автомобиль, мотовездеход, мотороллер и две моторных пилы. Половина подсобной постройки была полностью уничтожена, оставшаяся часть была сильно повреждена жаром и водой.
Причина возникновения пожара, по словам Спасательного департамента, до сих пор выясняется.