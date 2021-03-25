ФОТО | В Валгамаа полыхала подсобная постройка. Владелец спасал свое имущество

По прибытии спасателей крыша гаража провалилась и большая часть строения была в огне. Владелец смог вытащить из постройки трактор-газонокосилку, автомобиль, мотовездеход, мотороллер и две моторных пилы. Половина подсобной постройки была полностью уничтожена, оставшаяся часть была сильно повреждена жаром и водой.