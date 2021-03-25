Бюджет правительственного сектора в дефиците и долг за год удвоился

В Эстонии правительственный сектор поделен на три подсектора: центральное правительство, местные самоуправления и фонды социального страхования. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Ахермаа, с дефицитом завершили год как центральное правительство, так и фонды социального страхования — 991 млн евро и 320 млн евро соответственно.

”В 2020 году ситуация в правительственном секторе была значительно менее благоприятной, чем годом ранее. Быстрый рост расходов обусловлен прежде всего мерами, связанными с коронавирусом, например, выплатами дотаций. При этом у местных самоуправлений доходы превысили расходы и профицит бюджета составил 5,6 млн евро”, — добавила Ахермаа.

Консолидированный государственный долг* (т.н. Маастрихтский долг) к концу года составил около 5 млрд евро. В сравнении с 2019 годом долг увеличился в два раза и это самый высокий показатель за последние 20 лет. При этом уровень долговых обязательств у Эстонии по-прежнему существенно ниже верхней границы Маастрихтских критериев. Долг увеличился как у центрального правительства, так и у местных самоуправлений. Обязательства по долгосрочным кредитам за год увеличились на 38%.

Центральное правительство образуют государственные бюджетные учреждения и внебюджетные фонды, целевые учреждения и общественно-правовые юридические лица. Общая задолженность центрального правительства составила 4,9 млрд евро, из которых 802 млн евро — это обязательства перед фондами социального страхования. Доля внешнего долга, т.е. долговых обязательств центрального правительства перед остальным миром выросла до 66%. Увеличение произошло по причине эмитирования долгосрочных облигаций и взятого у Северного инвестиционного банка займа. Объем долгосрочных облигаций центрального правительства существенно увеличился, составив в конце года 1,5 млрд евро. Продолжился также выпуск краткосрочных облигаций и их объем к концу года составил 425 млн евро.