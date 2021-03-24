Больничная касса будет поддерживать проведение врачами видеоприемов

Год назад оказатели медицинских услуг начали предлагать пациентам удаленные приемы для того, чтобы они не остались без помощи из-за отмены назначенных им приемов к врачам-специалистам в период эпидемии. Сегодня удаленные приемы используются более широко и к ним были добавлены услуги удаленной терапии. Услуги удаленных приемов и терапии в настоящее время предоставляются как по телефону, так и по видеосвязи. Если объем удаленных услуг с использованием видеосвязи в настоящее время составляет три процента от всех приемов, то в 2021 году Больничная касса вместе с оказателями услуг надеется увеличить его как минимум до десяти процентов.

По словам Яарики Ярвисте, руководителя проекта удаленных услуг Больничной кассы, отзывы пациентов показывают, что люди очень ждут более широкого внедрения видео приёмов. Хороший эффект таких приемов был также подтвержден и в исследованиях. ”Прием по телефону может сначала показаться более удобным, но важно помнить, что человек воспринимает более 50 процентов информации через зрение, а только потом идут только звук и текст”, — пояснила Ярвисте.

”То, что собеседники видят друг друга, помогает укрепить доверие. Видеть мимику, выражение лица и позу собеседника очень важно как для пациента, так и для медицинского работника, для которых наблюдение за пациентом дает больше уверенности в том, что информация действительно дошла до человека”, — перечислила Ярвисте преимущества видео приёма.

Оказатель медицинских услуг должен сам выбрать дигитальную платформу или канал для проведения приема по видеосвязи. Тем не менее, при совершении выбора также необходимо учитывать пять критериев, выполнение которых требует Больничная касса для получения дополнительной результативной платы: оказатель услуг должен провести оценку рисков и эффективности, составить инструкции для пациентов, обеспечить обмен защищенными зашифрованными данными и электронную идентификацию пациента, а также по окончанию приема отправить пациенту опросник для получения обратной связи.