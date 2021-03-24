Министерство окружающей среды: у всех должна быть возможность сдавать биоотходы рядом с домом не позднее конца 2023 года

"Последние пару лет процесс согласования законопроекта в парламенте пробуксовывал, поскольку не были достигнуты политические договоренности относительно механизмов реализации его положений. Теперь коалиция выработала единый подход для достижения в этом вопросе прогресса», - говорит министр окружающей среды Тынис Мёльдер. «Основное внимание в законопроекте уделяется раздельному сбору биоотходов. Не позднее конца 2023 года должна быть обеспечена возможность собирать биоразлагающиеся отходы во всех точках Эстонии отдельно от остальных видов отходов. Это означает, что в будущем жители и представляющие услуги общественного питания предприятия по всей Эстонии должны иметь возможность сдавать биоотходы, образующиеся в процессе приготовления пищи, перевозчику отходов отдельно от других видов отходов».

Министр добавляет, что в качестве альтернативы разрешено компостирование биоотходов в месте их образования. Это особенно актуально для людей, проживающих в частных домах: у владельцев земельных участков образуется много садовых и других биоразлагающихся отходов, которые можно компостировать непосредственно на собственном участке.

Раздельный сбор биоотходов был обязательным и раньше, но до сих пор в обязанности местных самоуправлений не входило обеспечение возможности сбора биоразлагающихся отходов отдельно от других видов собираемых отходов, либо это делалось только для тех многоквартирных домов, число проживающих в которых превышало определенное значение. В случае организации тендеров по предоставлению услуги сбора и вывоза отходов, которые будут проводиться уже после вступления в силу находящегося в процессе согласования закона, местные органы власти должны обеспечить возможность для раздельного сбора биоотходов для всех жителей соответствующего самоуправления. Конец 2023 года - это крайний срок, к которому договоры со всеми перевозчиками отходов должны быть заключены с учетом новых требований.