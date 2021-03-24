Таллинн присоединится к европейской минуте молчания

”Европе необходим общий момент осмысления, — сказал президент сети городов Eurocities и мэр Флоренции Дарио Нарделла. — Мы воспользуемся той минутой, чтобы оплакать усопших, почтить пострадавших от последствий пандемии, а также поразмыслить о ежедневной тревожной борьбе, которую мы ведем”.

Поскольку в данный момент невозможно провести мероприятие, каждый может провести минуту молчания виртуально, чтобы каждый человек смог ее пережить ее по-своему. ”Я призываю всех объединиться и провести минуту в молчании, почтить память и найти новые силы”, — сказал Нарделла.

Инициатором минуты молчания является Eurocities — сеть европейских городов, куда входит и Таллинн. В общей сложности сеть состоит из 198 городов Европы из 38 стран, она объединяет 130 млн человек.

Минута молчания состоится сегодня, 24 марта, в 13.00 по эстонскому времени.