Дополнительный бюджет будет рассмотрен в Рийгикогу в ускоренном порядке

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар подчеркнул, что 641 миллион евро дополнительного бюджета направлен на помощь жителям, предприятиям, обществу и системе здравоохранения Эстонии. Он пояснил необходимость ускоренного производства:

”Пакет мер включает в себя средства для выплат пособий по зарплате в тех отраслях экономики, которые столкнулись с сокращением объемов работы из-за ограничений; средства для продолжения выплат по больничному начиная со второго дня; дополнительные средства для поддержания психического здоровья, социального обеспечения и реабилитации; дополнительные средства на лекарства, вакцинацию, кризисное управление, а также меры помощи сектору туризма, организации культуры и творческим людям”.

Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что дополнительный бюджет вызывает много вопросов. ”Дополнительный бюджет скрывает прогнозируемые доходы. Например, 117 миллионов евро планируется направить на компенсацию платежей во вторую пенсионную ступень, однако при этом не учтен подоходный налог, который поступит в бюджет в результате пенсионной реформы. Также не указано ни одной возможности для сокращения расходов публичного сектора. Даже находясь в сложной экономической ситуации, государство должно сделать все, чтобы не допускать расходов, которые нам не под силу, не обеспечив их доходами”, — сказал Кокк.

В то же время он подчеркнул, что запланированные меры для помощи предприятиям и сфере здравоохранения — важны. ”Пособие по зарплате неизбежно из-за введенных ограничений. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы найти дополнительные средства для стимулирования экономики, которые поспособствовали бы быстрому выходу их кризиса”, — сказал Кокк.