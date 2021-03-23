ФОТО | В Сауэ появится магазин Prisma

На данный момент магазины Prisma можно посетить в Таллинне, Нарве и Тарту. Компания собирается продолжить активное расширение в Эстонии и в 2022 году намеревается инвестировать около 4 миллионов евро, чтобы открыть новые супермаркеты и в других регионах.

Новый магазин Prisma Peremarket станет якорным арендатором будущего коммерческого здания площадью около 2700 м2 по адресу Туле Пыйк, 2. Супермаркет расположится около одной из главных магистралей города, улицы Туле, по которой по вечерам в сторону района многоэтажных жилых домов передвигается много городских жителей.

Коммерческое здание также будет примыкать к новому жилому району Кадака. На данный момент разработчик центра, Saue EPT, занимается составлением тендера на поиск строительной фирмы, однако уже ясно, что у здания будет энергетическая маркировка ”А”. Малые арендаторы двухэтажного коммерческого здания пока не выбраны.

В сауэском супермаркете площадью в 2000 м2 планируется зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие готовые продукты. Новый супермаркет Prisma создаст около 25 новых рабочих мест для местных жителей.

”Мы активно расширяемся, чтобы внести свой вклад в жизнь Эстонии в разных регионах. Наша цель — сделать Prisma магазином для ежедневных покупок с самым лучшим ассортиментом и самыми низкими ценами, расположенным в удобных локациях, где люди живут и работают”, сказал региональный менеджер Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

”Хотя мы ещё не открыли супермаркет Prisma в Сауэ, у жителей Сауэ уже есть возможность познакомиться с нашим широким ассортиментом и низкими ценами, удобно сделав заказ в ePrisma. Товар жителям Сауэ мы доставим домой или в пакомат DPD”, — добавил Кильпия. ”При планировании супермаркета для нас чрезвычайно важно мнение самих жителей Сауэ. Мы собираемся привлечь местных жителей в процесс принятия решений, и уже сейчас на нашей домашней странице есть форма для обратной связи, с помощью которой жители Сауэ могут участвовать в диалоге”.

В этом году компания планирует открыть ещё два магазина — в Тискре в бизнес-здании Лийва теэ, 61, Линнамяэ теэ, 95. Также запланировано открытие Prisma в Porto Franco, однако дату открытия пока назвать нельзя.