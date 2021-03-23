Криминальный авторитет Ассар Паулус может так и не выйти на свободу из-за спрятанного в собачьей конуре оружия

Среди найденного в будке арсенала был автомат типа АК, взрывные устройства, гранаты, несколько единиц ручного огнестрельного оружия. Ассару Паулусу придется теперь вновь предстать перед судом, так как эта находка грозит ему новым тюремным сроком.

Все началось год назад со смерти собаки, в связи с чем жена Палусуса решила продать и ее будку. Каково же было удивление прибывшего на место покупателя и самой жены, когда во время транспортировки будки из-под ее крыши вывалился ”схрон”.

Кто заложил в будку эти предметы и кому они принадлежали, должна была установить экспертиза. Теперь уголовное производство подошло к концу и прокуратура предъявила обвинение в незаконном хранении всего этого добра 58-летнему Ассару Паулусу.

Предварительоне заседание назначено на 5 апреля в Харьюском уездном суде.

Государственный прокурор Кати Рейтсак говорит, что жителям поселка крайне повезло, что найденные снаряды не взорвались. В ходе следствия выяснилось, что это военные снаряды, которые были спрятаны там в большом количестве. Снаряды были в рабочем состоянии и произведены с целью нанесения урона солдатам или технике противника, в том числе и бронетехнике.

Снаряды хранились в месте, где наблюдаются частые перепады температуры. При взрыве осколки снарядов могли задеть радиус в 200 метров.

По какой причине Паулус держал эти снаряды в собачье конуре, прокурор не сказала. Примечательно, что шесть лет назад в доме Паулуса и на прилежащих к нему территориях был проведен тщательный обыск. Выяснилось, что будку обыскать тогда никто не догадался.

Приговор Ассару Паулусу



В начале сентября 2016 года в ходе согласительного производства Паулус получил семь лет лишения свободы, не желая участвовать в процессе, который обещал затянуться на годы. На соглашение с прокуратурой пошли также 12 его сообщников.