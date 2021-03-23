В доме престарелых скончались три человека. Прокуратура завела уголовное производство(26)
Больница обратилась в полицию, чтобы прояснить, почему дом престарелых оставил своих клиентов в беспомощном состоянии. Скорая помощь обнаружила трех человек в крайне тяжелом состоянии, которые на данный момент скончались.
Лыунаская окружная прокуратура на основе жалобы Департамента социального страхования инициировала уголвоное производство по параграфу о лишении свободы без законного основания.
В жалобе значится, что 4 марта проверявшая дом медсестра Вильяндиской больницы увидела, что промежуточные двери коридоров и двери комнат пациентов были закрыты таким образом, что у клиентов не было возможности открыть их самостоятельно и в чрезвычайной ситуации покинуть помещение.
В ходе уголовного производства будет проверено, причинили ли действия или бездействие учреждения и его работников вред здоровью клиентов и остался ли кто-то из них без необходимой помощи.