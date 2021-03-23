COVID-19 представляет опасность для всех: самому маленькому пациенту в Клинике ТУ всего 8 лет

Руководитель кризисной комиссии Клиники Тартуского университета профессор Йоэль Старкопф рассказал Delfi, что сейчас каждый день в больницу поступает 6-11 новых пациентов с COVID-19.

Средний возраст больных коронавирусом пациентом Клиники ТУ составляет 68 лет. По словам Старкопфа, сейчас в клинике с коронавирусом госпитализированы пациенты в возрасте от 8 до 85 лет.

Он добавил, что после конца изоляции от COVID-19 почти половина пациентов нуждается в последующем лечении: либо в других отделениях клиники, либо в других больницах.

Понижение среднего возраста коронабольных подтвердили Delfi также и Северо-Эстонская региональная больница и Ида-Таллиннская центральная больница.

Заведующая отделением внутренних заболеваний и COVID-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алисе Лилль отметила, что если прошлой весной многие пациенты жаловались на пропажу обоняния и вкуса, то теперь таких жалоб значительно меньше. Соответственно, клиническая картина болезни изменилась.

Врачи считают, что это связано с британским штаммом коронавируса, добавила Лилль.

Все больницы просят эстоноземельцев понять важность и необходимость введенных в стране ограничений.