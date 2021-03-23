Доктор Попов про акцию ковид-диссидентов: у людей выработался синдром отрицания на фоне хронического стресса

Если в Тарту и Нарве размах протестов был не таким большим, то в эстонской столице на улицу вышло (а точне выехало) достаточно много людей, которые выступают против ограничений.

Апогеем акции в Таллинне стало перекрытие двух полос на Лаагна теэ. После митингующие собрались на Певческом поле и спели эстонский гимн. Организаторы не предупреждали полицию о мероприятиях.

В Тарту несколько машин выстроились возле Клиники Тартуского университета

В Хаапсалу вандалы разрисовали палатку, где сдают тесты на COVID-19. Там не только отрицают пандемию, но и выступают против вакцинации.

В Таллинне уже были провокации в сторону медицинских работников. Не верящие в опасность коронавируса пытались пробраться в Западно-Таллиннскую больницу. На этих выходных руководители медицинских учреждений были готовы к провокациям, но к счастью, ничего крамольного не произошло.

"Медицинские учреждения были заранее проинформированы о возможных провокациях со стороны людей, скептически относящихся к проблеме пандемии и необходимости вакцинации. На этот случай в больницах имеется возможность оперативно задействовать необходимый ресурс — либо частную охранную фирму, с которой заключён договор, а если это окажется необходимым, то и полицию. К тому же все случаи несанкционированного проникновения в больницы фиксируются на камеры", — заверил глава Западно-Таллиннской больницы Аркадий Попов RusDelfi.

Как уже было отмечено, отрицатели пандемии выражали свое мнение передвигаясь на автомобилях. Большое скопление машин на дорогах могло заблокировать или помещать передвижению другого транспорта — в частности скорой помощи, которая сейчас работает на износ, что доказывают очереди перед больницами.

"Данная акция вызвала однозначное недоумение и возмущение у наших коллег из скорой помощи, ведь в то время, как люди спасают чьи-то жизни, есть кто-то, кто пренебрежительно относится к здоровью окружающих и усилиям медперсонала, который и так работает на пределах своих возможностей", — считает Попов.