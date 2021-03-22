В Рийгикогу на первое чтение поступил проект закона об аудиовизуальных средствах массовой информации
По словам председателя комиссии по культуре Ааду Муста, законопроект позволит идти в ногу с изменениями рынка и потребления услуг аудиовизуальных средств информации. ”Мы уже давно говорим не только о телевидении, но и о многих различных новых возможностях услуг аудиовизуальных средств информации. С распространением новых услуг технологии и привычки населения сильно изменились. Поэтому необходимо внести изменения в законы, затрагивающие медийный ландшафт, так, чтобы они включали в себя не только телевидение и радио, но и новые услуги аудиовизуальных средств информации”, — сказал он.
Заместитель председателя комиссии по культуре Яак Валге поднял вопрос о представленном в законопроекте списке признаков, на основании которых запрещается разжигание ненависти и насилия при оказании услуг СМИ. ”Непонятно, почему законопроект запрещает разжигание ненависти только по отношению к лицам с определенными признаками. Разжигание ненависти — это размытое понятие, его можно трактовать по-разному. Это может оказаться опасным для правовой ясности, — сказал он. — Также могут возникнуть проблемы, если закон будет использоваться в качестве идеологической цензуры”.
По оценке Валге, в поправках нуждаются также те положения, которые затрагивают развитие медиаграмотности. ”При распространении информации о том, как использовать и критически оценивать медиа-контент, важно избегать идеологической направленности и предвзятости”, — отметил заместитель председателя комиссии. По его словам, на данный момент неясно, как будет выглядеть отчетность перед Европейской комиссией и что представляют из себя создаваемые комиссией указания, касающиеся медиаграмотности. ”На данный момент этих указаний еще нет. Мы должны принять закон, суть которого мы не знаем. Это — неприемлемо”, — добавил он.
Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об услугах средств массовой информации и, в связи с этим, в другие законы (327 SE) включает в себя применение Закона об услугах средств массовой информации в отношении владельцев платформ для обмена видео ( например, YouTube, но так же и различных каналов социальных медиа). Закон, в том числе система разрешений на деятельность, будет скорректирован в соответствии с новыми услугами аудиовизуальных средств информации (например, веб-телевидение на крупнейших новостных порталах).
Также законопроект уравняет телевизионные услуги и заказываемые услуги аудиовизуальных средств информации, например Netflix, Amazon Prime Video, iTunes и тд., а также отечественные пункты видеопроката, и применит в их отношении правила о защите несовершеннолетних и обеспечении нравственности и законности. Законопроект обяжет поставщиков аудиовизуальных услуг составить программы развития по обеспечению доступа к аудиовизуальным услугам для людей с ограниченными возможностями.
Комиссия внесла предложение направить проект закона на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 7 апреля, и большинством голосов ”за” поддержала окончание первого чтения законопроекта.