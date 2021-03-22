Суд решил оставить Ису Халилова под стражей: велика опасность его бегства в Россию

Напомним, что тяжелая авария произошла на Лаагна теэ в Таллинне вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний Иса Халилов, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку. Два человека погибли, один был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

В октябре Пыхьяская окружная прокуратура направила дело в суд. Кроме Исы обвинения предъявляются и водителю автомобиля Chevrolet, 29-летнему Вячеславу.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неук-лонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.

Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в двигавшуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.

Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.

В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы.