ВИДЕО | Кийк: треть заболевших COVID-19 в Таллинне — из Ласнамяэ(35)
"Треть всех заболевших коронавирусом в Таллинне — из Ласнамяэ", — сказал Кийк.
По его словам, необходимо сфокусировать свое внимание в Таллинне там, где низкие темпы вакцинации.
Так, на выходных в ласнамяэском медицинском центре Medicum за два дня было сделано 1300 прививок.
Как сказал Кийк, у Минсоцдел в планах провести дополнительные кампании там, где заболеваемость высокая, а показатели вакцинации — низкие. Кроме Таллинна это и Ида-Вирумаа.
Министр заверил, что государство продолжит разъяснительную работу, направленную на конкретные регионы и возрастные группы, где заболеваемость наиболее высокая.
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