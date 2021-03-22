Экономика
22.03.2021, 17:10

На индекс цен производителей промышленной продукции наибольшее влияние оказали цены на электроэнергию

 
Külmad talveilmad on viimastel nädalatel juba elektri hinna kõrgeks ajanud.
Külmad talveilmad on viimastel nädalatel juba elektri hinna kõrgeks ajanud.
Foto: Raivo Tasso
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в феврале 2021 года повысился по сравнению с январем на 1,0% и по сравнению с февралем прошлого года — на 4,1%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, в феврале значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с январем оказало повышение цен в производстве электроэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, топливных масел и изделий из металла. ”С другой стороны на индекс повлияло снижение цен в производстве электронного и электрооборудования”, –прокомментировала Шокман.

По сравнению с февралем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и в производстве изделий из древесины, а также в деревообработке. Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве продуктов питания, в производстве электрооборудования и химикатов.

Индекс цен на экспортную продукцию в феврале повысился по сравнению с январем на 1,8%. Более всего повысились цены на производство нефтепродуктов и электроэнергии, а также в горнодобывающей промышленности. Снизились цены в производстве напитков, в производстве неклассифицированных в других категориях машин и оборудования и в производстве моторно-транспортных средств. По сравнению с февралем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 0,1%.

Индекс цен на импортную продукцию в феврале увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0%. Более всего выросли цены в производстве электроэнергии, нефтепродуктов и в горнодобывающей промышленности. Снижение цен наблюдалось в производстве мебели и в производстве напитков. По сравнению с февралем 2020 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 1,9%.

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