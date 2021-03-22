Оставшиеся без клиентов кафе и рестораны теперь надеются на уличные террасы

По словам Кяппа, такое решение было бы логичным, потому что на свежем воздухе вирус не распространяется так активно, а для предприятий общественного питания это более предпочтительное решение по сравнению с продажей на вынос.

"Думаю, что когда потеплеет, это было бы очень разумным решением до того, как мы сможем по-настоящему открыть рестораны и кафе", — сказал Кяпп радионовостям ERR.

"Если мы будет поддерживать дистанцию согласно введенным ограничениям, и клиент сам приходит в ресторан купить что-то с собой, сядет, съест свою булочку или салат, [то нет большой разницы], получит ли он это через окно или же на террасу пустят официанта. Это могло бы быть вполне разумным решением, и немало государств это сделали, в которых также ограничивалась работа ресторанов, а потом сначала постепенно разрешали людям сидеть на террасах. Нам было бы очень разумно пойти по тому же пути", — пояснил он.