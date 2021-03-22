До Эстонии добрался птичий грипп. Что нам нужно о нем знать?

Птичий грипп — это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Инфекция может приводить к появлению у птиц широкого ряда симптомов — от легкой формы заболевания, которая может пройти незамеченной, до быстротекущей смертельной болезни, вызывающей тяжелые эпидемии.

Обычно вирусы птичьего гриппа не инфицируют людей. Однако имеются случаи, когда некоторые высокопатогенные штаммы вызывают тяжелую респираторную болезнь. В большинстве случаев заболевшие люди имели тесные контакты с инфицированными домашними птицами или предметами, испачканными их пометом. Тем не менее, существует опасение, что вирус может мутировать и улучшить свою передаваемость от человека к человеку, повысив вероятность возникновения пандемии гриппа, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Человек в зоне риска

Недавно стало известно, что в России птичьим гриппом заразились семеро рабочих птицефабрики в Астраханской области. К настоящему моменту они уже выздоровели. У всех заболевших было легкое расстройство здоровья, в т. ч. першение в горле, все лечились амбулаторно.

В Эстонии не было случаев заражения людей птичьем гриппом, но полностью исключать такую вероятность нельзя. В большей опасности находятся те люди, кто непосредственно соприкасается с птицами.

”Особенно осторожны должны быть те, кто выращивает птиц и содержит их. Они должны использовать защитные средства — респираторы, перчатки, очки”, — говорит главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.

По данным ВОЗ, птичий грипп у людей может протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с характерными симптомами, как, например, повышенная температура и кашель. Инфекция может прогрессировать до развития пневмонии, сепсиса, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже привести к смерти. А кроме этого, есть риск развития конъюнктивита, желудочно-кишечных раздражений, энцефалита.

Пока не было зарегистрировано случаев передачи птичьего гриппа от человека человеку или от птицы к животным.