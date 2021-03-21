Грядет изменение закона: вскоре судебные исполнители смогут составлять профиль должника

Мария Степановна рассказывает, что она Людмилу знает уже давно. Дружили, были вхожи в дома друг к дружке.

”И когда она попросила меня одолжить ей 5000 евро, я согласилась, — рассказывает пенсионерка. — Они были людьми небедными: свой большой дом, своя фирма, занимающаяся металлом. К тому же очень набожный человек, постоянно ходит в церковь и живет по заповедям Божьим. И до этого я ей одалживала, и она всегда возвращала”.

Но в этот раз что-то пошло не так. Проблемы все никак у подружки не решались, и возврат долга, как говорит пенсионерка, затягивался. Но Мария Степановна верила им, как родным, и когда к ней обратилась дочь Людмилы, Наталья, тоже не смогла отказать.

”Она плакала в трубку и Христом-Богом просила помочь, — рассказывает пенсионерка. — Дескать, ее сын занимался выбиванием долгов, собрал 200 000 и вез из Тарту в Таллинн, но на него напали и все отобрали. И теперь те, для кого он выбивал эти долги, требуют вернуть деньги. Странная, конечно, история. Почему они не обратились в полицию? Но тогда я им верила, поэтому и Наталье 3000 евро в долг дала”.

Никто не поможет

Оформляли все грамотно, с распиской. На своей расписке Людмила собственноручно отметила, что в случае чего гарантом возврата долга выступает ее дочь Наталья.

”Однако по факту, как оказалось, это ничего не значит, — говорит Мария Степановна. — Когда я поняла, что долг они возвращать не собираются, что когда я им звоню, им вечно некогда, они то в бассейне, то в магазине, обещают перезвонить и не перезванивают, я подала в суд. Но, как оказалось, Наталья, которая взяла у меня 3000 евро, подала в суд раньше. На банкротство. И суд мое требование к Людмиле на 5000 евро принял, а у Натальи уже началось банкротное производство”.

Бывшая подруга и ее дочь все требования отрицали и утверждали, что они долг давно выплатили.