США требуют прекращения строительства "Северного потока-2"

Администрация президента Джо Байдена обязана применить соответствующий закон о санкциях, который одобрил Конгресс США, подчеркнул он.

По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. "Nord Stream 2" — плохой проект для Германии, Украины и наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", — сказал политик.

США выступают категорично против российско-германского проекта. В Вашингтоне аргументируют тем, что он создает слишком большую зависимость Европы от поставок энергоносителей из России. В отношении к "Северному потоку-2" в Америке ничего не изменилось после смены президента Дональда Трампа на Джо Байдена. Страны Балтии и Польша поддерживают позицию США по газопроводу, Франция относится скептически к этому проекту. Германия настаивает на завершении проекта.

Первые санкции против "Северного потока -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались, ряд компаний вышли из проекта. В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника — компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (PEESA).

Газопровод "Северный поток — 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов.