20.03.2021, 14:03
ФОТО и ВИДЕО | По всей Эстонии собираются сотни автомобилей, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений(263)
Сегодня в самых крупных городах Эстонии проводятся демонстрации в рамках акции "Sõidame Eestimaa vabaks". Участники акции считают, что введенные из-за коронавируса ограничения ущемляют их свободу.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что передвигавшаяся по Лаагна теэ впереди колонны машина остановилась, после чего встало и большинство других машин. В итоге два ряда трехполосной дороги были перекрыты.
Полиция поговорила с водителем в начале автоколонны. Для того, чтобы больше не препятствовать движению, полиция на месте зафиксировала нарушение, обязала водителя потом приехать в отделение полиции, перестать нарушать порядок и двигаться дальше.