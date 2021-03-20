С апреля зарплата президента поднимется до 6768 евро, депутата Рийгикогу — до 4400 евро

Согласно действующему в Эстонии законодательству, к 1 апреля каждого года ставка заработной платы высших должностных лиц индексируется. Размер индекса зависит на 20% от роста индекса потребительских цен и на 80% — от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.

С 1 апреля 2021 года самый высокий индекс зарплаты составит 1,016. Он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы (такая ставка у президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Государственного суда), которая с 1 апреля 2020 года и до сих пор составляет 6661,77 евро.