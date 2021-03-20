20.03.2021, 10:41
В Пылвамаа машина наехала на лежавшего на дороге человека. Пожилой мужчина скончался(14)
Водитель не успела среагировать и в результате наезда 61-летний мужчина серьезно пострадал и скончался на месте.
Полиция выяснила, что 20-летняя женщина за рулем Volkswagen была трезвой и имела права соответствующей категории. На отрезке дороги, где произошло ДТП, разрешена скорость 90 км/ч и отсутствовало освещение. На погибшем не было отражателя.
Следствие выяснит, как погибший оказался на проезжей части.