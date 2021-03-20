Кылварт: пособия ЕС могли бы системно поддерживать ”зеленое” будущее городов(8)
В четверг состоялась очередная встреча мэров европейских столиц с Европейской комиссией, на этот раз с Элизой Феррейра, еврокомиссаром по вопросам сплоченности и реформ. Во встрече приняли участие мэры Загреба, Берлина, Брюсселя, Будапешта, Хельсинки, Любляны, Лондона, Парижа, Риги, Софии, Варшавы и Вены, а также президент объединяющей крупнейшие европейские города организации EUROCITIES, мэр Флоренции Дарио Нарделла.
В ходе встречи обсудили вопросы начавшегося в ЕС бюджетного периода 2021-2027 и разработки мер помощи от европейского фонда по перезапуску экономики (RRF). Мэры подчеркнули, что при разработке политики поддержания развития городов необходимо напрямую прислушиваться к городам Европы.
”Города должны быть непосредственно вовлечены в обсуждение планов, касающихся развития городов — на равной позиции с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией”, — сказал Михаил Кылварт.
В течение нового бюджетного периода ЕС из объемов Фонда европейского регионального развития в развитие городов нужно будет вложить 8%. Эстония ожидает от фонда финансирование в объеме 1,7 млрд евро, на развитие городов из этой суммы запланирован 131 млн евро.
Таллинн разрабатывает развернутую климатическую программу по снижению выбросов парниковых газов и программу мобильности, а также дорожную карту по переходу на экономику замкнутого цикла.
”Обеспечение горожанам удобных и экологичных возможностей передвижения, поддержка экономики замкнутого цикла и курс, взятый на создание более экологичного и цифрового общества, а также более зеленое городское пространство и обеспечение лучших услуг наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса не являются отдельными видами деятельности. Наоборот, они тесно связаны между собой”, — сказал Кылварт.
”Поэтому пособия Европейского союза должны формировать единое целое, чтобы города могли лучше осуществлять долгосрочные инвестиции в свое будущее. Вдобавок очень важно, чтобы все государства-члены ЕС видели бы в программах реализации пособий и мерах помощи ЕС возможности для целостного финансирования проектов, связывающих различные сферы”, — заключил Кылварт.
По словам Кылварта, в программе действий городов ЕС (Urban Agenda for the EU) нужно больше учитывать и цели ООН в области устойчивого развития.
”Цели по устойчивому развитию дают хорошую базу для сбалансированного развития городов, чтобы обеспечить всем людям благосостояние, а также сохранить природные ресурсы. В рамках программы URBACT совсем недавно была образована сеть из 19 городов, целью которой является внедрение на местном уровне целей программы ООН по устойчивому развитию. Таллинну выпала большая честь стать ключевым партнером этой сети”, — отметил мэр Михаил Кылварт.
Следующий, десятый по счету диалог мэров европейских столиц с Европейской комиссией состоится в сентябре в Любляне — столице председательствующей в Совете Европейского союза Словении.