Кылварт: пособия ЕС могли бы системно поддерживать ”зеленое” будущее городов

В четверг состоялась очередная встреча мэров европейских столиц с Европейской комиссией, на этот раз с Элизой Феррейра, еврокомиссаром по вопросам сплоченности и реформ. Во встрече приняли участие мэры Загреба, Берлина, Брюсселя, Будапешта, Хельсинки, Любляны, Лондона, Парижа, Риги, Софии, Варшавы и Вены, а также президент объединяющей крупнейшие европейские города организации EUROCITIES, мэр Флоренции Дарио Нарделла.

В ходе встречи обсудили вопросы начавшегося в ЕС бюджетного периода 2021-2027 и разработки мер помощи от европейского фонда по перезапуску экономики (RRF). Мэры подчеркнули, что при разработке политики поддержания развития городов необходимо напрямую прислушиваться к городам Европы.

”Города должны быть непосредственно вовлечены в обсуждение планов, касающихся развития городов — на равной позиции с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией”, — сказал Михаил Кылварт.

В течение нового бюджетного периода ЕС из объемов Фонда европейского регионального развития в развитие городов нужно будет вложить 8%. Эстония ожидает от фонда финансирование в объеме 1,7 млрд евро, на развитие городов из этой суммы запланирован 131 млн евро.

Таллинн разрабатывает развернутую климатическую программу по снижению выбросов парниковых газов и программу мобильности, а также дорожную карту по переходу на экономику замкнутого цикла.

”Обеспечение горожанам удобных и экологичных возможностей передвижения, поддержка экономики замкнутого цикла и курс, взятый на создание более экологичного и цифрового общества, а также более зеленое городское пространство и обеспечение лучших услуг наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса не являются отдельными видами деятельности. Наоборот, они тесно связаны между собой”, — сказал Кылварт.