В 2020 году на скрининговые обследования пришло меньше людей, чем ожидалось
Скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в них участвует более 70% целевого группы населения, В области скрининговых обследований для женщин нам все еще предстоит пройти долгий путь, но уровень участия в скрининге рака толстой кишки, который сейчас превышает 60 процентов, может быть приведен в качестве положительного примера.
На уровень участия в скрининге может влиять ряд факторов.
Можно предположить, что причина кроется в недостаточной осведомленности, но исследования показывают обратное. ”Согласно последнему исследованию проекта скрининга рака груди, среди причин можно выделить практические, эмоциональные и связанные с привычками причины для отказа от обследования”, — говорит Маде Бамбус, эксперт по скрининговым обследованиям Больничной кассы.
”Многие женщины принимают во внимание при оценке здоровья собственные ощущения — они доверяют своему телу, потому что они сигнализируют, когда что-то не так. Рак груди также связывают в основном с наследственностью. Если женщина знает, что раньше такого заболевания не случалось в их семье, и внутреннее она ощущает, что с ее телом все в порядке, это, по ее мнению, дает ей основание не участвовать в обследовании”, — объяснила Бамбус одну из наиболее распространенных моделей поведения среди женщин.
Также широко распространено мнение о том, что вы уже посещали скрининговые обследования и проходили проверки здоровья несколько лет назад, то еще слишком рано снова проводить следующее контрольное обследование.
Посещение скрининговых обследований в разных уездах
В 2020 г. в целевой группе для скрининговых обследований на рак шейки матки бы-ло 55 430 женщин, из которых на обследование пришло только 22 882 женщин. Боль-ше всего женщин приняло участие в обследованиях в уездах Пярнумаа (52,4%) и Ляэне-Вирумаа (52,1%). Самым небольшим охват был в уездах Ида-Вирумаа (37,5%) и Хийумаа (37,9%).
В 2020 г. в целевой группе для скрининговых обследований на рак груди было 81135 женщин, из которых на обследование пришла только половина. Женщины из уездов Йыгевамаа (62,7%) и Сааремаа (64%) чаще все приходили на обследование. Меньше всего обследовались женщины в уездах Ида-Вирумаа (46%) и Валгамаа (46,1%).
Лучшие показатели были получены в проекте скрининговых обследований на раннее обнаружение рака толстой кишки. Из общей целевой группы, которая включала 80 060 мужчин и женщин, 51 817 человек прошли обследование. При сравнении женщин и мужчин в обследованиях участвовало больше женщин, которых изначально в целевой группе больше, чем мужчин. Наибольшее количество участников было в уездах Йыгевамаа (74,3%) и Пылвамаа (79,4%). Наименьшее количество участников скрининга было в уездах Хийумаа (47,9%) и Сааремаа (49,5%).
Вхожу ли я в целевую группу скрининга?
Самый простой способ получить ответ на этот вопрос — посетить Портал пациента www.digilugu.ee. Если вы входите в целевую группу в этом году, вы найдете на своей странице портала действующее направление на скрининговое обследование. Хотя вы можете пройти обследование на основании направления в течение года, лучше будет, если вы запланируете визит заранее, чтобы быть уверенным, что вы сможете забронировать время в подходящем вам медицинском учреждении.
Регистр скрининговых обследований на раннее обнаружение рака отправляет женщинам из целевой группы личные именные приглашения на адрес электронной почты или на домашний почтовый адрес. Чтобы быть уверенным, что предназначенное вам приглашение пришло по правильному адресу, проверьте правильность своих данных на сайте www.eesti.ee.
Приглашаем к участию в скрининговых обследованиях всех, кто входит в целевую группу текущего года. Незастрахованные лица теперь также могут принять участие в скрининговых обследованиях, главным условием остается только принадлежность целевой группе.